المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 516 حالة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 13:34

المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 516 حالة (سبوتنيك)

منذ 9 mins 30 March، 2020
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