تسجيل 812 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 7340 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 13:34

تسجيل 812 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 7340

منذ 9 mins 30 March، 2020
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