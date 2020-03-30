رويترز: شركات أدوية أمريكية وفرنسية تختبر دواء ضد كورونا في روسيا

أجرت شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي” وشركة تصنيع الأدوية الأمريكية “ريجينيرون” تجارب سريرية مشتركة على عقار “كيفزارا” لعلاج الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركتان على وجه الخصوص في روسيا، اختبار عقار “كيفزارا” المخصص في الأصل لمكافحة التهاب المفاصل الروماتويدي، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين.

ووفق الوكالة، بدأت الاختبارات قبل أسبوع في الولايات المتحدة. والآن تم توسيع هذه القائمة لتشمل روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.

واختبرت الشركات فعالية عقار “كيفزارا” لعلاج فيروس كورونا التاجي على 300 مريض يعانون من أشكال حادة من المرض.

المصدر: روسيا اليوم