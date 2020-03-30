عدم تسجيل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين الإثنين، بأنه لم يعد أي لاجئ إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وفي هذا السياق جاء في نشرة المركز الإخبارية ” لم تجر، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، عودة لاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية”. وأضاف المركز بأنه لم يعد أحد من النازحين، خلال الفترة ذاتها، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، وذلك على مساحة 2.7 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 61 عبوة ناسفة.

يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. في نهاية عام 2017 ، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” (المحظور في روسيا الاتحادية) في سوريا والعراق. وما زالت عمليات مكافحة المسلحين المتشددين مستمرة في عدد من مناطق البلاد. وفي الوقت الحالي، يعتبر تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين أمورا ذات الأولوية الأولى.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية