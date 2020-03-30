بكين تدعو واشنطن للتوقف عن التدخل بشؤون فنزويلا على خلفية اتهاماتها لمادورو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الإثنين، أن بلادها تدعو الولايات المتحدة الأميركية، للتوقف عن التدخل في شؤون فنزويلا، على خلفية اتهامات وزارة العدل الأميركية الموجهة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت تشونينغ، خلال مؤتمر صحفي ” فنزويلا دولة مستقلة ذات سيادة، والصين كما في السابق تعارض انتهاك سيادة فنزيلا، وأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، كما تعارض العقوبات غير القانونية أحادية الجانب”.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ” الصين تدعو الولايات المتحدة الأميركية للامتثال لميثاق الأمم المتحدة، والمعايير الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية، ووقف التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية”. وأكدت تشونينغ، أن بكين تدعو كل الدول إلى إعطاء الأولوية لمصلحة الشعب الفنزويلي، وإيجاد حلول وسط، والمساهمة في دعم الاستقرار بالبلاد والمنطقة وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد وجهت في وقت سابق، اتهامات ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو وقيادة البلاد، تزعم تورطهما في تهريب المخدرات، كما عرضت السلطات الأمريكية مكافأة تصل حتى 15 مليون دولار لقاء أي معلومة تتيح اعتقال مادورور

المصدر: سبوتنيك