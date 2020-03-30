المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 516 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 10:38

المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 516 حالة

منذ 5 mins 30 March، 2020
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