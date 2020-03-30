كوريا الجنوبية تعلن عن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا والصين 31 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 9661، بحسب وكالة ” يونهاب”.

كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأحد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الاثنين أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 في 29 من آذار/مارس، وارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470.

واكد البيان على ان 93 بالمئة من الحالات تعافت من المرض.

ينما اكد متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين مساء الأحد إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا أثار احتمال تعرض البلاد لموجة تفش ثانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك