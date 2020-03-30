كوريا الجنوبية تعلن عن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 9661 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 05:10

كوريا الجنوبية تعلن عن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 9661

منذ 41 mins 30 March، 2020
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