ترامب يتوقّع بلوغ ذروة معدّل وفيات كورونا الأسبوعين المقبلين

رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تشهد الولايات المتحدة ذروة معدّل الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إلى أنّه “سيُمدّد الإرشادات الحكوميّة المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي حتّى 30 نيسان”.

وقال: “لو لم نتّخذ الإجراءات المناسبة لكان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد وصل في الولايات المتحدة إلى أكثر من مليونين”.

وتابع: “قرارنا بمنع دخول القادمين من الصين وأوروبا إلى بلادنا كان رائعا وساهم في تخفيف وطأة فيروس كورونا”.

وأكد أن “بلاده أجرت عددا من الأبحاث الخاصة بعلاج كورونا عن طريق بلازما الدم و”توصلنا لنتائج جيدة بالتعاون مع بعض الدول”، مؤكداً أن “151 دولة تضررت من الفيروس”.

كما دعا بعض الولايات الأميركية إلى تحديث أنظمتها المالية لتلقي الدعم الفدرالي سريعا.

واتّهم بعض المستشفيات بالاحتفاظ بأجهزة التنفس دون استخدام أو حاجة لها، مشددا على أن “إدارته أرسلت الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات”.

المصدر: وكالات