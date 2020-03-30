ترمب يرجح أن تشهد الولايات المتحدة ذروة معدل الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2020 - 02:46

ترمب يرجح أن تشهد الولايات المتحدة ذروة معدل الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين

منذ 18 mins 30 March، 2020
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