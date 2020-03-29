أنباء عن عصيان في سجن غويران في محافظة الحسكة السورية الواقع تحت سيطرة “قسد” والذي يضم قرابة 3 آلاف من داعش وطيران التحالف يحوم فوق المنطقة ويلقي قنابل مضيئة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2020 - 22:26

أنباء عن عصيان في سجن غويران في محافظة الحسكة السورية الواقع تحت سيطرة “قسد” والذي يضم قرابة 3 آلاف من داعش وطيران التحالف يحوم فوق المنطقة ويلقي قنابل مضيئة (سانا)

منذ 14 mins 29 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة