ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر إلى 40 بعد تسجيل 4 وفيات والإصابات تبلغ 609

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر 609 حالة، بعد أن سجلت وزارة الصحة 33 إصابة جديدة ، فيما بلغت الوفيات جراء الفيروس 40 وفاة بعد وفاة أربعة اليوم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية مساء اليوم فقد تم “تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا”. وأشار البيان إلى “وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة”.

وأوضح البيان أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة”. وأكد البيان “عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا”.

وشددت مصر من إجراءات مكافحة فيروس (كوفيد 19) حيث أعلنت وزارة الأوقاف اليوم استمرار قرار تعليق صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد حتى انتاء الأزمة، كما قرر البنك المركزي اليوم وضح حد أقصى للسب والإيداع بالبنوك بهدف الحد من استخدام النقود.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير البقول لثلاثة أشهر حرصا على توافرها في السوق المصري. فيما يستمر حظر التجوال الليلي الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي وسط التزام ملحوظ من المواطنين.

المصدر: سبوتنيك