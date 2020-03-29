الإمارات تسجل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات 570 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2020 - 22:26

الإمارات تسجل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات 570 حالة

منذ 32 mins 29 March، 2020
الامارات كورونا
الامارات - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، رصد 102 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد؛ وارتفاع العدد الإجمالي إلى 570 حالة. ووفقا لموقع الوزارة على “تويتر”، تم التعرف على أغلب الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين لحالات سابقة؛ ولم يتلزم هؤلاء بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي.

وتعود هذه الحالات إلى أشخاص من جنسيات مختلفة، ومنها نيوزلاندا وسلوفاكيا والمغرب واليونان والصين والبرازيل ومصر والجزائر وبريطانيا، وغيرها.

إلى ذلك، دعت وزارة الصحة الإماراتية المتعاملين الراغبين في إنجاز معاملاتهم، كإصدار شهادات الميلاد والوفاة والتسنين، إلى استخدام الخدمات الذكية، عبر الهاتف المتحرك أوالموقع الإلكتروني.

المصدر: سبوتنيك

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