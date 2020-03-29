تسجيل4247 إصابة بفيروس كورونا في كيان الإحتلال من بينهم 15 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 382 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع اجمالي الإصابات إلى 4247، وصفت حالة 74 منهم بالحرجة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في كيان الإحتلال إلى 15 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها “عدد المرضى بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 4247 حتى الساعة 21:00 من مساء اليوم الأحد بينهم 15 حالة وفاة”. وأضافت الصحة بأن “وصفت حالة 74 منهم بالخطيرة وفي العناية الفائقة، و82 بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابات 3944 بالطفيفة، وتعافى حتى الآن 132 شخصا”.

ولفتت الوزارة إلى أن “500 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 2100 مصاب للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا، 551 مريضا”.

وأعربت وزارة الصحة عن “قلقها حيال الارتفاع الحاد الذي طرأ على عدد مرضى فيروس كورونا الذين توصف حالتهم بخطيرة، ويضطرون الى الاستعانة باجهزة تنفس اصطناعي”. وقالت الدكتور فيريد عيزرا المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية لقناة “كان” التلفزيونية إن “المستشفيات الحكومية قادرة على تقديم العلاج الطبي لما أقصاه خمسة الاف مريض من هذا القبيل في آن واحد ليس اكثر”.

وتواصل شرطة الإحتلال استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة في شوارع البلاد منذ صباح اليوم الأحد، من أجل تنفيذ القيود التي تفرض على المواطنين، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.

وكانت سلطات الإحتلال قد أعلنت في 20 من الشهر الجاري عن أول حالة وفاة لمسن (88 عاما) من جراء الإصابة بالفيروس، فيما سجلت الجمعة الماضية 4 وفيات في أكبر حصيلة يومية شهدتها حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك