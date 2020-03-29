اتحادات ونقابات النقل البري: لا صحة لدعوة السائقين إلى تعبئة طلبات للحصول على مساعدات

نفت اتحادات ونقابات النقل البري، خبرا عن دعوة السائقين لتعبئة طلبات للحصول على مساعدات مادية، وذلك في بيان جاء فيه: “تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا باسم المدعو مروان فياض، يدعو فيه السائقين إلى تعبئة طلبات لديه للحصول على مساعدات من الدولة اللبنانية، إن الاتحادات والنقابات تنفي نفيا قاطعا هذا الادعاء”.

واكدت اتحادات ونقابات النقل البري لجميع السائقين متابعة نضالها لتحقيق ما أعلنته في مؤتمرها الصحفي، “وهو تأمين بدل مادي عن فترة التعبئة العامة، وانها تدعو السائقين الى عدم الانجرار خلف بعض تجار النقابات، على حساب السائقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية