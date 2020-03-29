ترامب يعلن ولايتي كونتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب كورونا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي كونيتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدر ترامب تعليمات بتقديم مساعدات من الميزانية الفيدرالية لكل المناطق المتضررة في الولايتين، حسب بيانين للبيت الأبيض.

وقال ترامب إن التمويل الفيدرالي، بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية، سيتكون متاحا لهيئات السلطة المحلية بالولايتين والمجتمعات المحلية الأصلية وبعض المنظمات الخاصة غير الربحية في إطار التدابير الحمائية الطارئة الهافة إلى دعم الجهود لمكافحة انتشار الفيروس.

من جانبه، قال نيد لامونت حاكم كونيتيكت إن “موافقة الإدارة على إعلان الولاية منطقة كوارث يتيح فتح برامج مساعدة فيدرالية إضافية لكونيتيكت”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة ضرورية لحماية صحة وسلامة الشعب”.

وبالتالي انضمت الولايتان إلى أكثر من 15 ولاية ومنطقة أمريكية أخرى بينها نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا وكولورادو، أعلنها ترامب سابقا مناطق الكوارث.

المصدر: روسيا اليوم