القومي في “يوم الارض”: “المقاومة سبيلنا لصد الإرهاب ودحر الاحتلال

قال الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاحد “الثلاثون من آذار، هو يوم الأرض، أرضنا في فلسطين التي تنوء تحت وطأة عمليات التهويد والاستيطان التي ينفذها العدو الصهيوني العنصري”، وتابع “هو عدو وجودي يقتل شعبنا على مرأى العالم بأسره، وبتواطؤ من أنظمة التطبيع العربية التي تخلت بالعلن عن فلسطين، وصبت زيت نفطها لإشعال الحرائق في الساحات العربية وإغراقها بالفوضى والإرهاب”.

وأضاف القومي “يمر يوم الأرض هذا العام، والعالم يواجه وباء جرثوميا يهدد الإنسانية جمعاء، غير أن الوباء الأخطر هو الذي جسدته الصهيونية العنصرية باحتلالها فلسطين وارتكاب أفظع جرائم القتل الوحشي بحق شعبنا”، وأكد أن “التصدي للأوبئة الفتاكة على اختلاف صنوفها ومسمياتها هو واجب إنساني وأخلاقي وعلى العالم الإنساني الحر بعد الانتصار على وباء كورونا أن ينصر قضايا الشعوب العادلة، أن ينصر فلسطين لتتخلص من وباء الصهيونية العنصرية”.

ودعا القومي “الشعب الفلسطيني إلى مزيد من النضال والثبات في ساحات المواجهة وممارسة كل أشكال الضغط لإعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح وكل أشكال المقاومة سبيلا وحيدا للتحرير والعودة”، وشدد على ان “المقاومة سبيلنا لصد الإرهاب ودحر الاحتلال”، وأكد “بالمقاومة نحرر كامل أرضنا والتحرير آت لا محال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام