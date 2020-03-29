مستشفى الحريري: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 32 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2020 - 20:36

مستشفى الحريري: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 32

منذ 28 mins 29 March، 2020
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

أعلنت مستشفى رفيق الحريري الجامعي الاحد في تقريرها اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا أن مجموع الحالات التي ثبت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 65 إصابة، وان 7 حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، تم نقل إلى المستشفى من مستشفيات أخرى.

كما أعلن التقرير “تماثل إصاباتين بالفيروس للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصهما من عوارض المرض كافية”، ليرتفع بذلك مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية إلى 32 حالة شفاء”.

وأضاف التقرير “بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاء المريضين سريريا، وإبلاغهما بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا”.

وتابع التقرير “إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر، ما عدا 4 إصابات وضعها حرج”، ولفت الى انه “لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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