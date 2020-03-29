فرنسا: أزمة كورونا تضع مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك

اعتبرت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا أميلي دو مونشالان أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه، بعد فشله في الاتفاق على سبل الحد من تداعيات الوباء على الاقتصاد.

وقالت الوزيرة الفرنسية الأحد “إذا كانت أوروبا مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء، فلا داعي لها”، واضافت انه “لن يكون هناك انتعاش اقتصادي في ألمانيا وهولندا إذا ظلت بقية أوروبا مريضة”، وأشارت إلى أن “أزمة كورونا تثير أسئلة وجودية بالنسبة لأوروبا”.

واعتبرت الوزيرة أن “الأحزاب الشعبوية في أوروبا ستكون هي الفائز الأكبر إذا أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في العمل معا أثناء أزمة كبرى”.

المصدر: روسيا اليوم