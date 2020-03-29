محمد عبد السلام: لم يكن ثمة خيار أمام استمرار العدوان إلا الدفاع عن كرامتنا

علق رئيس “الوفد الوطني” في اليمن محمد عبد السلام على عملية استهداف الرياض ونجران وجيزان وعسير بالعديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية، وأكد أنه “لم يكن من خيار أمام استمرار العدوان إلا الدفاع عن كرامتنا”.

وشدد عبد السلام الاحد على أنه “في ظل استمرار العدوان من الطبيعي أن يكون هناك رد من هذا النوع”، وأكد أن “استمرار العدوان والحصار يعني استمرار العمليات بوجه العدوان”، وأشار إلى أن “دول العدوان شنت أمس أكثر من 60 غارة واليوم 20 غارة وإذا أرادوا إيقاف العمليات فليوقف العدوان ويفك الحصار”.

وقال عبد السلام “نحن في موقف الدفاع أمام تحالف تقوده أمريكا”، وأكد ان “الإعلان الصريح لوقف العدوان هو الحل”، وتابع “نحن نريد السلام من موقع الاستهداف والحصار ومن مصلحتنا قبل الآخرين وقف العدوان”.

وفيما يتعلق بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الداعية لخفض التصعيد فقال عبد السلام “دعوة الأمين العام مرحبة، لكن بإصدار دول العدوان قرارا واضحا بوقف العدوان يترك لليمنيين تقرير مصيرهم”، وشدد على أن “المواقف المنحازة لقوى العدوان لن توقفنا عن الرد إلا بوقف العدوان وفك الحصار”.

المصدر: موقع انصار الله