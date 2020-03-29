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March 29 2020 - 18:44

كورونا في النرويج.. ارتفاع الوفيات إلى 22 وتسجيل 257 إصابة جديدة

منذ 24 mins 29 March، 2020
كورونا5
أخبار دولية - النرويج

أعلنت السلطات الصحیة في النرویج الأحد عن تسجیل وفاتين جدیدتین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع عدد الوفیات إلى 22.

وقال “المعھد النرویجي للصحة العامة” في بيان له إن “الاصابات الجدیدة بالفیروس بلغت 257 حالة لیرتفع الإجمالي إلى 4102 حالة من بینھا 2107 حالات ھي إصابات محلیة، في حین سجلت 1299 حالة وافدة من خارج البلاد”.

وفي سياق متصل، قام الإسعاف الجوي النرويجي بنقل مسنين نرويجيين من إسبانيا إلى النرويج صباح يوم الأحد، وقد تم اختبار المريضين اللذين كانا على متن طائرة الإسعاف حيث جاءت النتائج سلبية بالنسبة لفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم

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