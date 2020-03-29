حسن فضل الله جال في منطقة بنت جبيل: تجري الاستعدادات لهزيمة هذا العدو غير المرئي

لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله إلى أن “المنطقة الحدودية ومركزها مدينة بنت جبيل، لها تجارب تاريخية مع الحروب، ودائما كانت تتصدى لأي حرب عليها بإرادة شعبها ومقاوميها وشهدائها وجرحاها وتخرج منتصرة”.

وقال فضل الله “اليوم نحن أمام حرب من نوع جديد، العدو فيها غير مرئي على مستوى العالم أجمع، وهناك دول عظمى تتخبط وترتبك وغير قادرة على مواجهة هذا العدو”، وتابع “لكن هنا في منطقة بنت جبيل، بإرادة الأهل الكرام، والبلديات والمقاومة وكل إرادات متكلة على إرادة الله عز وجل، تجري الاستعدادات لهزيمة هذا العدو غير المرئي”.

كلام فضل الله جاء خلال جولة قام بها الاحد برفقة رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي على مركز الدفاع المدني في “الهيئة الصحية الاسلامية” للإسعاف والإنقاذ في بنت جبيل، إضافة إلى مراكز مستحدثة للحجر الصحي، وذلك للاطلاع على جهوزية تلك المراكز للتعامل مع أي حالات طارئة بحاجة للحجر الصحي أو مصابة بفيروس كورونا.

وقال فضل الله “هناك استعدادات كبيرة على مستويات مختلفة، لا سيما على المستوى الصحي والطبي”، وتابع “نحن بانتظار أن يستكمل التجهيز في مستشفى بنت جبيل الحكومي، ليكون جاهزا لاستقبال الحالات المصابة أو للحجر الصحي، وأيضا بقية المؤسسات الصحية، سواء المستشفيات الحكومية أو الخاصة، التي هي في حالة استنفار من أجل حماية صحة أهلنا وناسنا في هذه المنطقة وعلى امتداد الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام