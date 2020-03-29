مصلحة الليطاني: تخصيص مبنى للحجر الصحي في خربة قنافار بالبقاع الغربي

أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان لها الاحد “أنها وبالتعاون مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وتحت إشرافه، قامت بتخصيص المبنى الرديف والمستقل لمكاتبها في خربة قنافار(في البقاع الغربي)، وتجهيزه لاستخدامه مركزا للحجر الصحي لأهالي المنطقة”.

ولفت البيان الى انه “ستتم إدارة المبنة وتجهيزه لهذه الغاية تحت إشراف وزارة الصحة العامة على النحو الذي يضمن الشروط الصحية للحجر، وفقا لأحكام النصوص التي تنظم أحكام حماية الصحة العامة والحجر الصحي وتنظيم مكافحة الأوبئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام