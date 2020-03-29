“المجلس القاري الافريقي” يقترح خطة لاجلاء اللبنانيين من افريقيا

أكد رئيس “المجلس القاري الافريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” القنصل حسن يحفوفي استعداد المجلس التام لمساعدة الحكومة في إجلاء الراغبين بالعودة الى لبنان من أبناء الجاليات اللبنانية في افريقيا، في هذه الظروف الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، حيث ان الوضع لا يزال تحت السيطرة وعدد الإصابات قليل بين اللبنانيين والخشية ان يتفشى المرض”.

واقتراح يحفوفي خطته للمساعدة جاء في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وفصل فيها خطة متكاملة لعودة من يرغب من المغتربين في القارة الافريقية، على أن يتكفل كل الذين سيعودون بدفع المصاريف المتعلقة بالسفر، مؤكدا ان “الانتظار لمزيد من الوقت قد يؤدي الى تعقيد الأمور”.

وقال يحفوفي في رسالته إن “بعض المغتربين تمكن من الحصول على عرضين لشراء فحوصات PCR من قبل مختبرين في كوريا الجنوبية والصين، ووعدوا بتأمينها في خلال يومين فقط”، وتابع “وعليه، تقوم كل جالية بشراء حاجاتها من تلك الفحوصات على نفقتها الخاصة، وستقوم الجاليات بشراء جزء من تلك الفحوصات ايضا الى الدول الافريقية لتأكيد التضامن الاجتماعي والالتزام الاخلاقي مع مواطني هذه الدول”.

واوضح يحفوفي ان “بعض الجاليات قامت بمسح شامل للراغبين بالعودة ويمكنها تزويد الدولة اللبنانية بلوائح اسمية قبل ارسال الطائرات للاخلاء بعد التأكد من ان فحوصات الPCR قد تأمنت”، وتابع “على ان يكون على متن الطائرات فرق طبية مجهزة، ويشترط ان تكون النتيجة سلبية قبل الصعود الى الطائرة، اما النتيجة الايجابية فتبقى جانبا ريثما يصار الى إخلائها لاحقا بطريقة آمنة أكثر”، ولفت الى ان “الجاليات تتعهد بالتزام كل الاجراءات التي تطلبها وزارة الصحة فور وصولهم الى لبنان لجهة الحجر الصحي وفحوصات طبية اضافية وغيرها”، واكد على “الاستعداد الكامل للتعاون مع كل اجهزة الدولة ومؤسساتها وفق ما تراه الحكومة مناسبا في هذه الظروف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام