على عكس المتداول… كورونا يموت بحرارة 70 درجة مئوية

حدد خبراء صينيون درجة الحرارة المطلوبة لمنع انتشار عدوى الفيروس التاجي “كورونا” الذي يسبب مرض “كوفيد-19″.

وخلص الخبراء، خلال دراسة جديدة، إلى أن انتشار العدوى يتوقف عند درجة حرارة 56 درجة مئوية متواصلة لمدة نصف ساعة، أو 70 درجة مئوية متواصلة لمدة 5 دقائق.

بالإضافة إلى ذلك ، خلص الباحثون إلى أن الأقنعة الطبية من الخارج عرضة للحفاظ على الفيروس التاجي لمدة أسبوع ، لذلك يجب تغييرها.

ووجد الباحثون أن البلاستيك والمعدن المقاوم للصدأ هي أكثر المواد التي يمكن من خلالها انتشار الفيروس، وفق موقع روسيسكاسا غازيتا”.

وأضاف الخبراء أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية يكون الفيروس أكثر خطرا من الأصحاء.

المصدر: سبوتنيك