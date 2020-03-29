كورونا في هولندا.. 132 وفاة جديدة وعدد المصابين يتجاوز الـ10 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في هولندا عن تسجيل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد الـ10 آلاف.

وأكد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا أن “إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد بلغ 771″، وسجل منذ أمس 1104 إصابات جديدة بكورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 10866.

ورجح المعهد أن “تكون حصيلة الإصابات الحقيقية أعلى بكثير من هذه الأرقام، لأن الفحوصات الطبية تطال غالبا فئات محددة من المواطنين، بما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض خطيرة أخرى والموظفون الطبيون”.

ولفت المعهد الى “وجود مؤشرات على انخفاض وتيرة تفشي الفيروس في البلاد”، وأعلن ان “953 شخصا مع أعراض الإصابة المنسوبة إلى كورونا يتلقون الرعاية الطبية في مراكز العناية المركزة في هولندا، وقد تم تشخيص إصابة 903 منهم بالفيروس”.

المصدر: روسيا اليوم