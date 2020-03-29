مودي يطلب الصفح من فقراء الهند بسبب كورونا

طلب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الصفح من فقراء بلاده مع تفاقم الثمن الاقتصادي والإنساني للحجر الصحي العام في البلاد بسبب كورونا، وتصاعد الانتقادات لغياب التخطيط المناسب قبل الحجر.

وقال مودي الأحد “أود أولا أن أطلب الصفح من كل أهل بلادي”، وأضاف أن “الفقراء سيفكرون بالتأكيد أي رئيس وزراء هذا الذي عرضنا لهذه المتاعب الهائلة؟”، وحث “المواطنين على استيعاب أنه لم يكن هناك خيار آخر”، وتابع “الخطوات التي اتخذت حتى الآن ستمكن الهند من النصر على كورونا”.

وكان مودي قد أعلن الثلاثاء فرض حجر صحي عام في الهند يستمر 21 يوما للحد من انتشار كورونا.

المصدر: روسيا اليوم