تخصيص فندق للحجر في المروانية لاستضافة المغتربين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومكتب الصحة المركزي في حركة “أمل”، وبالتعاون مع مالك العقار، عن “تخصيص فندق “مونتانا” الواقع في منطقة المروانية العقارية، ليعتمد كمركز مجهز للعزل الصحي، تبلغ سعته التقريبية 453 شخصا قابلة للزيادة، وتقرر تخصيصه لإستضافة المغتربين، استجابة لنداء رئيس مجلس النواب نبيه بري المتضمن تسهيل عودتهم، وفي سبيل تأمين إجراءات الوقاية وأماكن الحجر الصحي لتأمين الشروط الصحية لعودتهم، على ان تتم ادارته لهذه الغاية تحت إشراف وزارة الصحة العامة، على النحو الذي يضمن الشروط الصحية لعودة المغتربين إلى مجتمعهم، وفقا لأحكام النصوص التي تنظم أحكام حماية الصحة العامة والحجر الصحي وتنظيم مكافحة الأوبئة” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام