الكشف عن خسائر قطاع النقل في اليمن خلال 5 أعوام من العدوان والحصار

أعلن وزير النقل اليمني زكريا الشامي أن “دول تحالف العدوان ألحقت على مدى خمس سنوات أضرارا كبيرة وخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاعات النقل بلغت قيمتها خمسة مليارات و856 مليون دولار بحسب المؤشرات الأولية”.

وأكد الشامي الاحد أن “الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها ستشهد في العام السادس مزيدا من الصمود و الثبات والبناء وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع في قطاعات النقل المختلفة بما يسهم في تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني”.

وأوضح الشامي أن “الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الطيران المدني والأرصاد قدرت بأربعة مليارات و725 مليون دولار في حين قدرت أضرار وخسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بـ 955 مليون دولار”.

وفيما يخص الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع النقل البري، لفت الشامي الى “أنها بلغت 176 مليون دولار وفقاً لتقديرات الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح وفرض الحصار الجائر جواً وبحراً وبراً الأمر الذي أدى إلى كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.

وأشار الشامي إلى أن “طائرات تحالف العدوان بدأت باستهداف ممنهج لقطاعات النقل المختلفة منذ أول لحظة لعملياتها العدوانية على المطارات المدنية والموانئ البحرية والبرية في انتهاك سافر لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغوا الدولية”.

وأكد الشامي أن “الكوادر الفنية والمهنية في وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها استطاعت وبكفاءة فنية عالية من إعادة الجاهزية الفنية لهذه المنشآت بعد كل عملية استهداف تقوم بها مقاتلات دول تحالف العدوان”.

المصدر: موقع انصار الله