خمسة اسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي

دخل خمسة أسرى من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة اليوم الاحد أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والاسرى هم:

الأسير عبد الكريم راتب يونس عويس من مخيم جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عاما في سجون الاحتلال.

الأسير محمد عيسى محمد معالي (43 عاما) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير باهر بركات صالح عشة (41 عامًا) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عاما في سجون الاحتلال.

الأسير عبد الله محمد محمود عبيد (32 عاما) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد رفيق علي نخلة (35 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن 18 عاما ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم