جريح فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في بحر غزة

أصيب صياد فلسطيني بجروح الأحد برصاص بحرية العدو الإسرائيلي قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والمطاطية باتجاه مراكب الصيادين العاملة على بعد أميال غرب منطقة السودانية مما أسفر عن اصابه بسيطة لأحد الصيادين بعيار مطاطي”.

وأضافت المصادر أن “الزورق الحربي سحب شباك قارب الصياد محمود خليل ابو رياله وعددها 15 قطعة ملطش”.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

المصدر: فلسطين اليوم