بيان توضيحي من مصلحة الابحاث العلمية في تل عمارة عن التعقيم وفوائده – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2020 - 12:16

بيان توضيحي من مصلحة الابحاث العلمية في تل عمارة عن التعقيم وفوائده

منذ 20 mins 29 March، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أصدرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، بيانا توضيحيا، عطفا على بيانها السابق المتعلق بطريقة التعقيم وعطفا على بيان نقابة الاطباء، جاء فيه:
1- إن استعمال المبيدات لا نفع له، لأن فيروس كورونا لا ينتقل بواسطة الحشرات ولأن الادوية الزراعية لا تأثير لها على الفيروسات.
2- إن طريقة التعقيم برش كل الطرق والأرصفة والاشجار وأبواب المتاجر وحتى بعض المارة، لا لزوم له، لأنه يتوجب تعقيم الاماكن العامة، حيث يتجمع الناس، وعلى أصحاب الابنية تعقيم مداخلها ومصاعدها.
3- يتوجب تعقيم مقاعد الجلوس في الاماكن والحدائق العامة.
4- إن التعقيم بالدخان لا لزوم له.
5- يتوجب تعقيم مستوعبات النفايات وأماكن تواجدها لأنه يمكن أن تحتوي على نفايات صادرة عن أشخاص في الحجر المنزلي.
6- تأمين سبل الوقاية لعمال التنظيفات في شكل جدي وشامل.
7- تعقيم شاحنات النفايات.
8- تعقيم كامل نفايات مختبرات التحاليل والمستشفيات التي تتعامل مع فيروس كورونا.
9- لفت النظر الى النفايات الصادرة عن مواطنين في الحجر الصحي سواء أكانت نفايات بالاكياس أو مجارير، لأنه تبين إمكان تواجد الفيروس في البراز البشري.
10- بالتعاون والتضامن والعمل الجاد والبقاء في المنازل يمكن لنا أن نقاوم هذا الفيروس الشرس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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