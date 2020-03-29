فرنسا تطلب شراء مليار كمامة طبية أغلبها من الصين

قال وزير الصحة الفرنسي إن فرنسا طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية، معظمهم من الصين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية تعزيز أدواتها الطبية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، إن فرنسا تستخدم 40 مليون كمامة طبية أسبوعيًا في الوقت الذي تكافح فيه الوباء ولديها حاليًا إمدادات من الأقنعة تكفيها لحوالي ثلاثة أسابيع.

واشار الأطباء والكوادر الطبية ومقدمو الرعاية في دور التمريض والشرطة وغيرهم، إلى وجود نقص حاد في عدد الكمامات الطبية في الخطوط الأمامية التي تعمل بشكل مباشر مع المصابين بحسب وكالة رويترز.

وتشهد منطقة الألزاس في شرق فرنسا (الحدودية مع ألمانيا) كارثة حقيقية، حيث تعتبر من أكثر المناطق تضررا في البلاد، حيث تقوم الحكومة الفرنسية بنقل المصابين بالعدوى بالطائرات العسكرية إلى ألمانيا وسويسرا وتم أمس نقل حوالي 20 مصابا بالقطارات التي تم تجهيزها طبيا إلى مناطق أخرى في فرنسا.

وتواجه المنطقة بحسب “دي دبليو” نقصا حادا بأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس، وقالت بريجيت كلينكرت، عمدة مقاطعة أوت رين الفرنسية: “الوضع في منطقتي حرج للغاية” منوهة إلى أن المرافق الطبية في مولوز وكولمار على حافة الانهيار “نحن ننشئ المزيد والمزيد من أسرّة العناية المركزة، لكنها ببساطة لا تكفي”.

المصدر: سبوتنيك