الامام الخامنئي يشيد بالمقام الشامخ لمعوقي الحرب ويصفهم بالشهداء الأحياء

أشاد الامام السيد علي الخامنئي، بالمقام الشامخ لمعوقي الحرب ووصفهم بالمجاهدين المضحين و الشهداء الأحياء.

وفي بيان اصدره بمناسبة ذكرى ميلاد العباس بن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهما السلام) في الرابع من شعبان المبارك، الذي اطلق عليه يوم المضحين (معوقي الحرب) في ايران، قال الامام الخامنئي “أهنئ معوقي الحرب الأعزاء في بلدنا بيومهم الموافق للذكرى المباركة ليوم ميلاد السيد ابوالفضل العباس سلام الله عليه حامل راية (واقعة) كربلاء”، واصفًا إياهم بالمجاهدين المضحين والشهداء الأحياء.

وابتهل الامام الخامنئي في بيانه الى الله ان يمن على معوقي الحرب المضحين وأسرهم الصابرة التي تعد خدماتهم من أفضل الحسنات، بالسلامة والعزة والثبات.

المصدر: وكالات