كورونا في تايلاند يزيد بـ143 إصابة ووفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2020 - 12:14

كورونا في تايلاند يزيد بـ143 إصابة ووفاة واحدة

منذ 1 ساعة 29 March، 2020
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أخبار دولية - تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الأحد، عن تسجيل 143 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1338 والوفيات إلى 7.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومى لإدارة حالات كورونا، إن آخر الضحايا هو رجل يبلغ 68 عاما حضر نزال ملاكمة في بانكوك، واتضح وجود مجموعة من حالات الإصابة بكورونا في المكان.

وفرضت السلطات التايلاندية حظرا في مقاطعات باتاني ويالا وناراثيوات الجنوبية، بينما طلبت من الناس في منتجع بوكيت البقاء في منازلهم بين الساعة 8 مساء و3 صباحا، تطبيقا لقيود جديدة على التنقل للحد من انتشار كورونا.

المصدر: وكالة رويترز

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