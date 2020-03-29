سنغافورة تسحب جواز سفر شخص انتهك الحجر الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2020 - 12:14

سنغافورة تسحب جواز سفر شخص انتهك الحجر الصحي

منذ 1 ساعة 29 March، 2020
5e8040e642360472c273b625
أخبار دولية - سنغافورة

سحبت السلطات في سنغافورة جواز سفر من أحد المقيمين بسبب انتهاكه إجراءات الحجر الصحي في منزله، التي كان يتعين عليه التقيد بها بعد عودته من الخارج.

وقالت إدارة الهجرة، إن السلطات ولأول مرة تقرر اتخاذ هذا الإجراء، في إطار الوضع الذي تعيشه البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن المقيم الذي تم سحب جواز السفر منه، هو مواطن إندونيسي، كان ملزما بالبقاء في بيته لمدة 14 يوما، وتم اتخاذ هذا القرار في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق حذرت السلطات في سنغافورة من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينتهك إجراءات الحجر الصحي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة حتى الآن 800 حالة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

5e78c2b64236043345600aa2

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 509

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، الاثنين، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أغلب هذه الحالات تعود لأشخاص قدموا من مناطق تفشي الفيروس حول العالم. وأوضحت الوزارة أن 48 من هذه الحالات “مستوردة” من خارج البلاد، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 509، فيما سجلت حالتا وفاة ...