سنغافورة تسحب جواز سفر شخص انتهك الحجر الصحي

سحبت السلطات في سنغافورة جواز سفر من أحد المقيمين بسبب انتهاكه إجراءات الحجر الصحي في منزله، التي كان يتعين عليه التقيد بها بعد عودته من الخارج.

وقالت إدارة الهجرة، إن السلطات ولأول مرة تقرر اتخاذ هذا الإجراء، في إطار الوضع الذي تعيشه البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن المقيم الذي تم سحب جواز السفر منه، هو مواطن إندونيسي، كان ملزما بالبقاء في بيته لمدة 14 يوما، وتم اتخاذ هذا القرار في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق حذرت السلطات في سنغافورة من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينتهك إجراءات الحجر الصحي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة حتى الآن 800 حالة.

المصدر: وكالات