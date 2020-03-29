طوكيو تدرس مدى علاقة الإطلاقات الصاروخية الكورية الأخيرة بكورونا

أوعز وزير دفاع اليابان تارو كونو بإجراء تحليل مفصل للمعلومات الخاصة بالإطلاقات الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ، وما إذا كان للأمر علاقة بالأنباء عن تفشي فيروس كورونا بكوريا الشمالية.

ونقلت قناة NHK عن الوزير قوله اليوم الأحد: “إنهم (كوريا الشمالية) يتحدون المجتمع الدولي بوتيرة سريعة إلى حد ما. كانت هناك تقارير عن تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية. هل يمكن أن تكون هناك علاقة بين الأمرين؟ نود دراسة المعلومات الواردة بشكل مفصل”.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة “يونهاب” أن كوريا الشمالية أطلقت هذا الصباح ما يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى في المحيط قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة ضمن سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق.

المصدر: وكالات