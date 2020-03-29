الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2020 - 09:48

الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا

منذ 2 ساعة 29 March، 2020
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أخبار دولية - منظمات

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد حول العالم تجاوز 571 ألفا، فيما اقترب عدد الوفيات من 26500 حالة.

وحتى مساء السبت 28 مارس، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” 571678 حالة موزعة بين 202 دولة ومنطقة، بزيادة بواقع أكثر من 60 ألف حالة منذ أمس الجمعة، حسب عداد موقع منظمة الصحة العالمية، فيما حصد الفيروس أرواح 26495 مصابا حتى الساعة.

وارتفع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع أكثر من 3 آلاف.

وسجل العدد الأكبر من مرضى كورونا في أوروبا، حيث أصيب بالفيروس قرابة 324340 شخصا، تليها منطقة غرب المحيط الهادئ حيث الصين والكوريتان واليابان، التي ثبت فيها إصابة حوالي 101460 شخصا، وفي المركز الثالث الأمريكيتان بـ100310 إصابات.

المصدر: وكالات

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