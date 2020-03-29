متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي معادٍ في أجواء ومحيط العاصمة صنعاء بمنظومة فاطر1 وأجبرته على المغادرة قبل تنفيذ أي عملية عدائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2020 - 05:18

متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي معادٍ في أجواء ومحيط العاصمة صنعاء بمنظومة فاطر1 وأجبرته على المغادرة قبل تنفيذ أي عملية عدائية

منذ 2 ساعة 29 March، 2020
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