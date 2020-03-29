ارتفاع عدد الإصابات بـ #كورونا في #فلسطين إلى 104 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2020 - 03:20

ارتفاع عدد الإصابات بـ #كورونا في #فلسطين إلى 104 حالة

منذ 19 mins 29 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة