الجيش اللبناني: لا صحة لحصول إشكال بين الجيشين اللبناني والسوري على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2020 - 01:20

الجيش اللبناني: لا صحة لحصول إشكال بين الجيشين اللبناني والسوري على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل

منذ 3 ساعة 28 March، 2020
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