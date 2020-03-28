السيد نصر الله: العالم والبشرية اليوم امام امتحان اخلاقي ويجب ان ننجح في هذا الامتحان من احل دنيانا وآخرتنا وشعوب المنطقة والعالم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 22:16

السيد نصر الله: العالم والبشرية اليوم امام امتحان اخلاقي ويجب ان ننجح في هذا الامتحان من احل دنيانا وآخرتنا وشعوب المنطقة والعالم

منذ 23 mins 28 March، 2020
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