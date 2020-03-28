السيد نصرالله: نحن امام وضع في العالم لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية والتداعيات قد تكون اخطر من حرب عالمية ويمكن ان نصبح امام نظام عالمي جديد وعلى ضوء ما يحصل في العالم هناك نقاش ثقافي وعقائدي وديني وفلسفي ونقاش في اولويات الدول وحول جدوى الامم المتحدة والتكتلات الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصرالله: نحن امام وضع في العالم لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية والتداعيات قد تكون اخطر من حرب عالمية ويمكن ان نصبح امام نظام عالمي جديد وعلى ضوء ما يحصل في العالم هناك نقاش ثقافي وعقائدي وديني وفلسفي ونقاش في اولويات الدول وحول جدوى الامم المتحدة والتكتلات الكبرى