النائب علي بزي: قرار الرئيس بري ساري المفعول بانتظار موقف الحكومة الثلاثاء

اعتبر النائب علي بزي، في تصريح، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “صاحب مدرسة تؤمن سلوكا وأداء ان: لبنان لا يحلق إلا بجناحيه المقيم والمغترب، فرسالته بالأمس وموقفه اليوم ينطلقان من هذه الاعتبارات، عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق”.

وقال “من حق المغترب على دولته أن تبادر إلى تأمين عودته، وأن لا يحرم من هذه العودة، فالمغتربون متروكون، الوباء يحاصرهم من جهة، وتدابير المصارف بوقف التحويلات من جهة ثانية، بالاضافة إلى قرار حكومتهم الذي شكل خيبة أمل وصدمة في آن معا”.

وأعلن أن “قرار دولة الرئيس بري، يبقى ساري المفعول بانتظار موقف الحكومة الثلاثاء القادم”، لافتا الى ننا “نحترم كل الآليات والإجراءات الصحية لحماية المواطنين، ولكن هذا لا يجب أن يمنع عودة المغتربين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام