كم يعيش فيروس كورونا في الجسم

أجرى فريق دولي من العلماء في مركز بكين الطبي دراسة حددت كم من الوقت يعيش فيروس كورونا في الجسم.

وبين الأطباء وفقا لنتائج الدراسة، أن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض “كوفيد-19″، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض. لذا، يرى العلماء أنه من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحسب مجلة “أ تي إس”.

وقام الأخصائيون بتحليل بيانات 16 مريضًا متوسط أعمارهم 35.5 سنة والذين تم علاجهم من 28 يناير/كانون الثاني إلى 9 فبراير/شباط 2020. وقد تعافوا جميعًا من المرض.

وقال عالم أمراض الرئة المشارك في الدراسة لوكيش شارما، إن المرض حدث في كل شخص بدرجات متفاوتة من الشدة. وبلغ متوسط فترة حضانة الفيروس خمسة أيام، وكان الجميع يعانون من الحمى والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس.

المصدر: سبوتنيك