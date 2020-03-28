رويترز: ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك ونيوجيرسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2020 - 20:00

رويترز: ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك ونيوجيرسي

منذ 1 ساعة 28 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة