وزارة الصحة: قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و 28 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 590 (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 20:00

وزارة الصحة: قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و 28 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 590 (وكالة سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 28 March، 2020
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