التطورات السورية اليوم السبت 28-3-2020

ابرز التطورات على الساحة السورية:

المشهد الميداني والأمني:

* حلب:

– قُتل المسؤول “الأمني العام”، لـ “تجمع أحرار الشرقية” المدعو “أبو رسول” برصاص ما تسمى “الشرطة الحرة” خلال الاشتباكات بين الطرفين في محيط مستشفى مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

– عُثر على جثة شخص مقطوع الرأس في حي الزيدية بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، في ريف حلب الشمالي الغربي.

* الحسكة:

– حلق طيران تابع لـ “التحالف الدولي” مساء أمس في سماء مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وسط معلومات تفيد بقيام قوات “التحالف” بعملية إنزال جوي في منطقة الـ 47 بريف الحسكة الجنوبي.

ـ توفي طفل يوم أمس في مخيم بلدة الهول الخاضع لسيطرة “قسد” بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، بسبب نقص التغذية والرعاية الصحية.

* ادلب:

– سيرت القوات التركية دورية جديدة منفردة بين قرية ترنبة بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقرية مصيبين بريف إدلب الجنوبي.

– دخلت أرتال عسكرية تركية كبيرة تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة ريف إدلب خلال الأيام الماضية، بعد سلسلة عمليات رصد واستطلاع أجرتها قوات تركية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومحيط الطريق الدولي حلب _اللاذقية “أم 4” لاسيما ريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

ونقلت تنسيقيات المسلحين عن “مصادر محلية” بريف إدلب قولها إن القوات التركية عززت العديد من النقاط العسكرية في قرى وبلدات قريبة من الطريق الدولي “أم 4” بريف جسر الشغور، أبرزها الزعينية والناجية وبداما والكفير، ومناطق أخرى.

وأضافت “المصادر” أن قوات عسكرية تركية دخلت إلى قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والواقعة جنوب الطريق الدولي المذكور.

كما نقلت التنسيقيات عن “مصادر” وصفتها بـ “العسكرية” قولها إن تلك التعزيزات في سياق المساعي التركية لتأمين الطريق الدولي كاملاً.

ولفتت إلى أن “الجانب التركي سيواصل تعزيز نقاط على طرفي الطريق الدولي “أم 4″ كمخافر أو نقاط صغيرة، لتعزيز حماية الطريق، منعاً لأي استهداف لأي دورية، لا سميا مع انتشار مقطع لمسلحين مجهولين يتوعدون الأرتال التي ستعبر الطريق بالاستهداف”.

* المشهد العام:

محلياً:

– أكد الفريق الحكومي السوري المعني باتخاذ الإجراءات للتصدي لوباء كورونا أن جميع القرارات التي صدرت منذ بداية تشكل الفريق لغاية الآن تستثني السيارات التي تنقل المواد الغذائية والبضائع والمواد الأولية وكل ماله علاقة بالإنتاج الصناعي والزراعي ومسموح تنقلها بين المحافظات وبين المناطق ولا حاجة للتصاريح.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة من ٢ / ٤ /٢٠٢٠ ولغاية ١٦ / ٤/ ٢٠٢٠.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة التربية تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتباراً من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.

من جانبها أعلنت وزارة النقل السورية عن تمديد تعليق الدوام في الثانويات والمعاهد البحرية، وفي الأكاديمية البحرية السورية، ومعاهد السكك الحديدية حتى 16-4-2020، وتمديد إيقاف الامتحانات في كافة الثانويات البحرية، والأكاديمية البحرية السورية، ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري، ومعاهد السكك الحديدية لمواعيد تحدد لاحقاً، بالإضافة إلى تمديد إيقاف النقل بالقطارات بين طرطوس واللاذقية وبالعكس، وداخل مدينة حلب تزامناً مع توقف دوام الطلبة والنقل الجماعي حتى 16-4-2020.

وأضافت أنه تم تمديد إيقاف الدورات التدريبية كلياً في جميع مدارس السواقة (مدارس تعليم قيادة المركبات) حتى 16-4-2020.

– أكدت وزارة الصحة السورية أن الوضع الصحي للمصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد مستقر وهم تحت الإشراف الطبي والمتابعة حتى الشفاء.

ولفتت الوزارة إلى التزامها بالإعلان عن أي حالة مثبتة بفيروس كورونا المستجد ودعت المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية الحكومية المتخذة وتجنب أماكن الازدحام وتطبيق قواعد النظافة العامة وعدم المساهمة في تداول الشائعات ونشر الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على مصادر موثوقة لتلقي المعلومات ومتابعة مستجدات الوضع على وسائل الاعلام الوطني وصفحة وزارة الصحة المكتب الاعلامي على “الفيسبوك”.

– أعلنت هيئة التنسيق المشتركة الروسية – السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل المعدات للمسلحين في سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي مخيم الركبان المقدمة تحت عنوان مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في تقريرها “يسعى الجانب الأمريكي الاستفادة من حالة انتشار فيروس كورونا المستجد ويحاول الضغط على الأمم المتحدة، لتمرير شحنات ومعدات للمسلحين تحت ستار المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان واللاجئين.

وأضاف التقرير: “إن ما يسمى بإدارة المخيم ومن خلال المساعدات الأمريكية تكثف حملة توعية لجذب انتباه العالم إلى الوضع الحرج للسكان المحليين والحاجة إلى مساعدة دولية عاجلة لمنع كارثة إنسانية.

وأكد التقرير المشترك أن المشاكل الإنسانية لمخيم الركبان هي نتيجة للاحتلال غير القانوني لهذا الجزء من سوريا من قبل الولايات المتحدة.

وتابع التقرير أن “روسيا وسوريا اتخذتا كافة الإجراءات اللازمة لإفراج وإجلاء لاجئي مخيم الركبان”.

المصدر: الاعلام الحربي