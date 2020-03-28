الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا وأمطار متفرقة تشتد غزارتها بعد الظهر

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الليل مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح حيث تصل سرعتها الى حدود 60 كم/س خاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا اليوم وخلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في المناطق الجنوبية والشمالية ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل إلى حدود ال70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات، تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أن تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الليل مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح حيث تصل سرعتها الى حدود 60 كم/س بخاصة شمال البلاد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال النهار.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و45 كم/س. تنشط أحيانا لتصل الى 70 كم/س خاصة شمال البلاد.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

– حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء:18°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام