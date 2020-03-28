النائب الحاج حسن: لتقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة لأن العينية لا تكفي

دعا رئيس تكتل “نواب بعلبك – الهرمل” النائب حسين الحاج حسن الحكومة إلى “تقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة والمياومين والعائلات، التي توقفت عن العمل، وليس فقط تقديم مساعدات عينية، لأنها لا تكفي، في ظل استمرار حال التعبئة العامة المقررة حتى 12 نيسان المقبل، وعلى الرغم من أن الوضع الاقتصادي صعب، فإن لا أولوية تفوق مساندة العائلات الفقيرة”.

وأشار في حديث إعلامي إلى أن “نسبة الفقر في لبنان قبل الأزمة الاقتصادية كانت في حدود 40 في المئة، أما اليوم فقد بلغت حدود 60 في المئة، وأزمة كورونا فاقمت التحدي المعيشي مما دفع بالحكومة إلى إقرار 75 مليار ليرة في جلستها الأخيرة، من أجل مساعدة العائلات الفقيرة”.

وقال الحاج حسن: “تفاديا لأي ضرر ممكن أن يلحق بالمساجين والموقوفين والعاملين في السجون جراء كورونا، على الحكومة أن تتخذ القرارات اللازمة لتسريع إخلاءات السبيل أو اتباع خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها بعض بلدان العالم، ولا بد من حل مشكلة اكتظاظ السجون، والبت في اقتراح قانون العفو المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي، والا قد تتجه الأمور نحو الكارثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام